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Проблемы «Натали Турс» объяснили игрой сборной России
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Глава «Натали Турс» обвинил сборную России в проблемах компании 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор туристической компании «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что неожиданные успехи российской сборной по футболу повлияли на снижение спроса на выездной туризм. Об этом сообщает РБК.
«Проблемы с продажами и с ликвидностью в компании обострились после начала чемпионата мира по футболу, когда успехи российской сборной стали приводить к тому, что большее количество россиян предпочитало оставаться в России, и по нашей оценке, и по оценке наших коллег, дополнительное падение продаж составило более 40 процентов», — уточнил Воробьев.
«Мы пытались эту ситуацию как-то выправлять, к сожалению, это приводило к еще большим убыткам, к созданию финансовых проблем», — добавил он.
Глава компании отметил, что причиной финансовых проблем также может быть курс рубля.
«Вы знаете, рубль стабильно дешевый, и это, конечно, не благоприятствует выездному потоку из России», — пояснил Воробьев.
Ранее 4 июля Воробьев заявил, что туроператор аннулирует все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами. 30 июня «Натали Турс» отменила чартерные программы из-за низких финансовых показателей. После этого около тысячи клиентов российской компании пострадали из-за непогашенных долгов туроператора перед турецким партнером — принимающей компанией Peninsula Tours.
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