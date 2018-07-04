ЧМ-2018. Английские фанаты устроили драку в метро. Видео

Беспорядки в на чемпионате мира, которые заслужила Россия.

Колумбийский фанат сидел в вагоне метро, поддерживая голову и уткнувшись локтями в колени. Флаг свисал с его плеч и как слишком длинное платье накрывал часть пола. В этот момент между вагонами носились потерявшиеся в России английские фанаты, восставшие из мертвых после победы по пенальти. И один из счастливчиков наступил на полотно. — Что ты сделал! — вскочили несколько колумбийцев. — Извинись, извинись. — Да пошёл ты! — с пренебрежением бросил англичанин. — Выходи 1 на 1, — кричал парень с флагом и сделал настолько активный выпад вперёд, что тут же получил в нос от другого британца.

Вытирая кровь, колумбиец не нашёл ничего лучше, чем нажать на кнопку «спасения». На Беговой британцев задержали. — Только непонятно, за что наказывать! — смеялись полицейские. Для них такие беспорядки — пустота.

Пусто было и на улицах, прилегающих к Красной площади. Возможно, это была первая большая победа на чемпионате мира, которую не праздновали на улицах. Британцы разошлись по домам и клубам, а Москва с вылетом Аргентины, Колумбии, Мексики и Перу вернулась к обычным ритмам и мелодиям жизни.

Как ни странно, но атмосферу чемпионата мира могут спасти именно англичане. Те, кто остался дома, испугавшись российских фанатов, отравления Скрипалей, грязи, низкого уровня жизни, расизма, нетерпимости, Путина — да кого угодно. И сейчас, когда первая волна британских болельщиков едет домой, есть шанс, что в Россию вернется третий, шестой, девятый вал. — Что можете сказать тем, кто остался дома? — спрашивал я сразу после Колумбии. — Они трусы! Просто трусы! — говорили те, кто прогулял замечательные 3 недели в Москве.

— Поверили политикам, прессе, но все это оказалось враньём. Чтобы реабилитироваться, им всем нужно собирать свои чертовы чемоданы, платить деньги, и ехать в Россию, чтобы поддержать свою команду. Потому что в этой прекрасной стране, с такими добрыми людьми — мы станем чемпионами мира.

Так что если мы увидим в городе 30-40 тысяч разномастных англичан, то для чемпионата мира настанут весёлые времена. И тогда Россия заслужит большего, чем разбитый нос колумбийца в метро.