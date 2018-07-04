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Украинский тренер объявил бойкот сборной России
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Украинский тренер объявил бойкот сборной России 

Рамблер 2 часа назад
Украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что принципиально не смотрит матчи чемпионата мира с участием сборной России.
«Я смотрю чемпионат мира. Мне важно смотреть матчи, как специалисту. Я анализирую футбол. Но матчи сборной России не смотрю, ни одного не видел. Принципиально. Да и нет там на что смотреть», — заявил украинский специалист изданию Tribuna.com.
Мирон Маркевич — заслуженный тренер Украины. В 2015 году под его руководством «Днепр» впервые в истории украинских клубов вышел в финал Кубка УЕФА.
Комментарии225  Ещё 3 источника 
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