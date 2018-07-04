Марадона назвал вором американского судью

Легендарный аргентинец Диего Марадона раскритиковал американского арбитра матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Колумбии и Англии. По его словам, Марк Гейгер поспособствовал выходу англичан в четвертьфинал своими несправедливыми решениями.
— Когда я впервые встречался с президентом ФИФА Джанни Инфантино, мне казалось, что в этой организации все изменится, — цитирует A Bola Марадону. — Но в этом матче я увидел образцовое ограбление. Судья может многое знать в бейсболе, но в футболе он не разбирается. Это настоящий вор. Я горжусь Колумбией, которая сражалась до последнего.