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Глава «Натали Турс» связал проблемы компании с ЧМ-2018
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Глава «Натали Турс» связал проблемы компании с ЧМ-2018 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Возникшие в туроператоре "Натали Турс" проблемы глава компании Владимир Воробьев связал с успехами российской сборной на чемпионате мира по футболу, который проходит в городах России. Об этом Воробьев рассказал в интервью РБК.
"Мы стали замечать падение продаж, начиная с середины апреля, в первую очередь это коснулось европейских направлений — там, где у нас и стали возникать проблемы. Проблемы с продажами и с ликвидностью в компании обострились после начала чемпионата мира по футболу, когда успехи российской сборной стали приводить к тому, что большее количество россиян предпочитало оставаться в России, и по нашей оценке и по оценке наших коллег дополнительное падение продаж составило более 40%", — пояснил Воробьев.
"​Мы пытались эту ситуацию как-то выправлять, к сожалению, это приводило к еще большим убыткам, к созданию финансовых проблем. В прошлую пятницу у нас возникли проблемы с нашим испанским партнером, так как Испания достаточно ключевое направление "Натали Турс" в летнем сезоне — это вызвало панику среди других наших партнеров", — продолжил он.
На вопрос, можно ли было заранее предусмотреть такое развитие ситуации, поскольку Россия довольно давно получила право проведения чемпионата, Воробьев ответил, что компания предвидела падения продаж и заранее сократила чартерную программу примерно в два раза.
"Но, к сожалению, даже те объемы незначительные, что мы оставили, не удавалось продавать с прибылью", — отметил глава компании.
Еще одной причиной Воробьев назвал курс рубля. ​"Вы знаете, рубль стабильно дешевый, и это, конечно, не благоприятствует выездному потоку из России", — уточнил он.
Тем не менее Воробьев отверг предположение о том, что проблемы в его компании станут толчком к проблемам в отрасли в целом. По его словам, "Натали Турс" — частный случай, поскольку компания специализируется на отдыхе в Европе.
"По моему пониманию достаточно неплохо продолжает продаваться направление Турция, и туроператоры массового направления, специализирующиеся на этом направлении, не должны испытывать дефицита ликвидности. Кроме того, уже открываются продажи зимних направлений, так что я склонен не драматизировать", — резюмировал Воробьев, добавив, что компания продолжит работу и переговоры с партнерами.
Ранее 4 июля Воробьев объявил об аннулировании всех подтвержденных туров компании. По его словам, из-за негативной информации компания уже несколько дней не может выполнять обязательства перед партнерами и они "веерно отключают "Натали Турс" от обслуживания".
До этого, 29 июня, компания объявила о прекращении со следующего дня своих чартерных рейсов в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. "Натали Турс" объяснила свое решение низкими финансовыми показателями этих программ. Кроме того, поступала информация о сложностях с размещением в гостиницах клиентов компании из-за финансовых разногласий с контрагентами.
"Натали Турс" — не единственный туроператор, заявивший о проблемах в последние дни. 3 июля свою финансовую несостоятельность признал оператор DSBW Tours. По данным Российского союза туриндустрии, число пострадавших клиентов этой компании может превышать 1 тыс. человек.
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