Дешам: Гризманн знает защитников сборной Уругвая

Тренер сборной Франции заявил, что Гризманн знает, как справиться с защитниками команды Уругвая

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказал мнение, что нападающий Антуан Гризманн знает, как справится с защитниками национальной команды Уругвая в предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Хосе Мария Хименес и Диего Годин знают Гризманна, но и Антуан их знает, знает их сильные и слабые стороны. Будет проявлено уважение друг к другу. Хименес и Годин будут делать всё возможное, чтобы исключить решающую роль Антуана. Но Гризманн знает, как справиться с ними», — приводит слова Дешама РИА Новости.

Он отметил, что Гризманн способен принести много пользы, даже когда команда играет не владея мячом.

«В «Атлетико» ведь именно так и играют», — подытожил тренер.

Гризманн, как и защитники уругвайцев Годин и Хименес выступают в мадридском «Атлетико».

Матч Уругвай — Франция состоится 6 июля в Нижнем Новгороде. Начало в 17:00.

Ранее Дешам заявил, что сборной Франции нужно будет проявить терпение в матче ЧМ-2018 с Уругваем