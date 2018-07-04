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Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
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Головин объяснил удар c пенальти с закрытыми глазами 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Полузащитник российской сборной по футболу Александр Головин рассказал, что наносил удар в серии послематчевых пенальти в матче против команды Испании на силу, потому что устал и боялся выцеливать.
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«Когда назначили бьющих, я уже устал, понимал, что выцеливать слишком рискованно, и я решил, что нужно бить по центру на силу», — ответил он на вопрос, правда ли он бил по воротам в серии пенальти с закрытыми глазами, передает РИА «Новости».
О том, что Головин и Денис Черышев били по центру ворот «с закрытыми глазами», ранее рассказал вратарь российской сборной Игорь Акинфеев, отметив, что это придало ему уверенности.
Головин также отметил, что в матче против хорватов в 1/4 финала чемпионата мира россиянам надо быть неуступчивыми в единоборствах и проявлять характер.
Он добавил, что просмотрел много игр сборной Хорватии. Россияне «примерно понимают», как играют хорваты, сказал Головин.
«С сегодняшнего дня будем полноценно готовиться к матчу с ними. У Хорватии другой стиль игры, чем у Испании. Но это не значит, что те, кто больше контролирует мяч, как Испания, сильнее», — отметил Головин.
По его словам, в матче против испанцев россияне проявили больший характер, чем соперники, которые были «несколько расслаблены».
«Надо быть неуступчивыми на поле и проявлять характер», — сказал Головин.
Отвечая на вопрос о сравнении его с лидером хорватской сборной Лукой Модричем, Головин отметил, что ни разу об этом не слышал. Он затруднился и назвать одного футболиста, показывающего самую яркую игру на турнире в России.
«Наверное, (полузащитник сборной Франции Н'Голо) Канте, (нападающий сборной Франции Килиан) Мбаппе и (хавбек сборной Бразилии Филиппе) Коутинью. Они мне нравятся», — заявил он.
Запасной вратарь российской сборной Владимир Габулов заявил, что ему приятно, что у российских футболистов на чемпионате мира отмечают характер и дух.
«Без него невозможно достигать результата. Но у нашей команды есть и другие полезные качества. И тактическая выучка, и правильные установки на игру тренерского штаба. Но характер — приятно, что его отмечают», — заявил вратарь.
Он добавил, что за Россию переживают все дружественные и братские страны.
При этом он отказался соглашаться с утверждением, что россияне уже перевыполнили задачу на домашнем чемпионате.
Россия одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании со счетом 4:3. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. У россиян голом с пенальти отметился Артем Дзюба.
Сборная России впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира.
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