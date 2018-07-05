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Еще две команды на ЧМ лишились тренеров
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Еще две команды на чемпионате мира по футболу лишились тренеров 

Lenta.ru 35 минут назад
Акира Нисино покинет пост главного тренера сборной Японии по футболу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.
63-летний Нисино возглавил сборную Японии в начале апреля, его контракт рассчитан до конца июля.
«Его время как тренера национальной сборной заканчивается, мы не будем уговаривать Нисино остаться на посту», — заявил президент Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима.
Сборная Японии уступила бельгийцам со счетом 2:3 в 1/8 финала чемпионата мира, ведя с преимуществом в два мяча по ходу второго тайма и пропустив решающий мяч в компенсированное время, и завершила выступление на турнире в России.
Также об уходе главного тренера объявила Коста-риканская федерация футбола, сообщает «Спорт-Экспресс». Оскар Рамирес возглавлял команду с 2015 года, на ЧМ-2018 его подопечные потерпели поражение от Сербии (0:1) и Бразилии (0:2), сыграли вничью со Швейцарией (1:1), заняв последнее место в группе.
За день до старта мундиаля было объявлено, что Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера сборной Испании. По ходу чемпионата также было объявлено о грядущих отставках тренеров сборной Аргентины Хорхе Сампаоли и Эктора Купера (Египет).
Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Турнир принимают 11 городов страны.
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