Англичане перестали верить британским СМИ во время ЧМ

Англичане перестали верить британским СМИ во время чемпионата мира

Английский тренер Пол Эшуорт , ранее являвшийся спортивным директором "Ростова", в эксклюзивном интервью "Газете.Ru" заявил, что в Великобритании серьезно подорвано доверие людей к местной прессе из-за критики России накануне чемпионата мира. "Британская пресса писала много плохих вещей о России, но все оказалось совсем не так. Даже наш известный телевизионный эксперт Гари Невилл заявил, что сейчас проходит лучший мундиаль из всех, что он видел, и призвал людей приезжать в Россию", — сказал Эшуорт. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий дня мирового первенства. Ранее Эшуорт признался, что мечтает, чтобы Англия встретилась с Россией в полуфинале чемпионата мира.