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Англичане перестали верить британским СМИ во время ЧМ
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Англичане перестали верить британским СМИ во время чемпионата мира 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Английский тренер Пол Эшуорт, ранее являвшийся спортивным директором "Ростова", в эксклюзивном интервью "Газете.Ru" заявил, что в Великобритании серьезно подорвано доверие людей к местной прессе из-за критики России накануне чемпионата мира.
"Британская пресса писала много плохих вещей о России, но все оказалось совсем не так. Даже наш известный телевизионный эксперт Гари Невилл заявил, что сейчас проходит лучший мундиаль из всех, что он видел, и призвал людей приезжать в Россию", — сказал Эшуорт.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий дня мирового первенства.
Ранее Эшуорт признался, что мечтает, чтобы Англия встретилась с Россией в полуфинале чемпионата мира.
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