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Аршавин предопределил судьбу россиян на ЧМ
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Аршавин оценил шансы сборной России на победу на ЧМ 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин оценил шансы сборной России на победу на домашнем чемпионате мира. Слова спортсмена приводит портал zakon.kz.
«У россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников. Но все возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть они смогут одолеть и других соперников. Я думаю, что Хорватия очень сильный и серьезный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании», — сказал игрок.
Рассуждая о причинах успеха сборной России, Аршавин отметил, что команда хорошо готова физически, играет дисциплинированно, а также получает «сумасшедшую поддержку» болельщиков.
1 июля сборная России в матче 1/8 финала мундиаля обыграла команду Испании. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти победили хозяева благодаря двум сейвам Игоря Акинфеева. В четвертьфинале россияне встретятся с Хорватией.
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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