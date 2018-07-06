Ещё
Названо условие победы России над Хорватией
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бышовец назвал условия победы сборной России над хорватами на ЧМ-2018 

Газета.Ru 8 часов назад
Лучший бомбардир сборной СССР на чемпионате мира — 1970 Анатолий Бышовец оценил шансы российской команды в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с Хорватией. Слова эксперта приводит газета «Известия».
«То, как восстановятся наши футболисты, сыграет существенную роль. Если все будут в строю, шансы России и Хорватии на победу — 50 на 50.
Многое будет зависеть от выбранной тактики. В предыдущих матчах — особенно против Испании — Станиславу Черчесову и его помощникам удавалось нейтрализовать сильные стороны противников.
Нужно ограничить потенциал соперника и найти в себе дополнительные резервы, которые пригодятся в трудные минуты матча», — сказал Бышовец.
Газета.Ru: последние новости
В "Локомотиве" рассказали о ходе переговоров с Тарасовым Стала известна дата трансфера Роналду в "Ювентус" Английские фанаты устроили жестокую драку после победы сборной
Комментарии135  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»435
Тарасов остался без работы36
Хорватские СМИ унизили сборную РФ17
Россия призвала лишить США спортивных игр191
FIFA наказала защитника сборной РФ29
Видео
00:19
Неймар вдохновил детей на массовые симуляции
Футбол Прочее
00:36
Россия оставит сборную без денег за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:42
Кокошник стал главным сувениром мундиаля
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
Иностранцы восхитились Россией во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:57
Названо условие победы России над Хорватией
Футбол ЧМ по футболу 2018
20:11
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»
Футбол Статьи
00:56
Головин объяснил пенальти с закрытыми глазами
Футбол
00:51
Пьяный дебошир попал под бывшего чемпиона UFC
MMA
00:23
Россия отказалась приглашать Мэй на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:23
Назван главный козырь российской сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение