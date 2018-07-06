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Названы условия победы России над Хорватией
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Бышовец назвал условия победы сборной России над хорватами на ЧМ-2018 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Лучший бомбардир сборной СССР на чемпионате мира — 1970 Анатолий Бышовец оценил шансы российской команды в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с Хорватией. Слова эксперта приводит газета «Известия».
«То, как восстановятся наши футболисты, сыграет существенную роль. Если все будут в строю, шансы России и Хорватии на победу — 50 на 50.
Многое будет зависеть от выбранной тактики. В предыдущих матчах — особенно против Испании — Станиславу Черчесову и его помощникам удавалось нейтрализовать сильные стороны противников.
Нужно ограничить потенциал соперника и найти в себе дополнительные резервы, которые пригодятся в трудные минуты матча», — сказал Бышовец.
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