Российский арбитр завершил работу на ЧМ

Международная федерация футбола (FIFA) не включила россиянина Сергея Карасёва в список арбитров, которые будут обслуживать оставшиеся матчи чемпионата мира по футболу. Перечень судей, допущенных к дальнейшей работе, опубликован на сайте организации.
В список арбитров, которые будут работать на матчах заключительной стадии футбольного первенства, вошли Алиреза Фагани (Иран), Абдулла Наваф Шукралла (Бахрейн), Маланг Дидью (Сенегал), Джанни Сиказу (Замбия), Марк Гейгер (США), Джейр Марруфо (США), Цезарь Артуро Рамос Палазуэлос (Мексика), Андрес Куна (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина), Сандро Риччи (Бразилия), Мэттью Конгер (Новая Зеландия), Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Антонио Матеу (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения).
Карасёв на ЧМ-2018 судил матч группы С между сборными Австралии и Перу, завершившийся со счётом 0:2. В этой встрече арбитром было показано шесть жёлтых карточек.
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах. В ближайшие выходные состоятся четвертьфиналы турнира: 6 июля состоятся игры Уругвай-Франция и Бельгия-Бразилия, а 7 июля — Швеция-Англия и Россия-Хорватия.