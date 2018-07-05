Российский арбитр завершил работу на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (FIFA) не включила россиянина Сергея Карасёва в список арбитров, которые будут обслуживать оставшиеся матчи чемпионата мира по футболу. Перечень судей, допущенных к дальнейшей работе, опубликован на сайте организации.

Карасёв на ЧМ-2018 судил матч группы С между сборными Австралии и Перу, завершившийся со счётом 0:2. В этой встрече арбитром было показано шесть жёлтых карточек.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах. В ближайшие выходные состоятся четвертьфиналы турнира: 6 июля состоятся игры Уругвай-Франция и Бельгия-Бразилия, а 7 июля — Швеция-Англия и Россия-Хорватия.