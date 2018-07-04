Отправивший Роналду домой уругваец пропустит 1/4 ЧМ

Отправивший Роналду домой нападающий сборной Уругвая пропустит четвертьфинал ЧМ

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани пропустит матч 1/4 финала чемпионата мира с Францией из-за травмы. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, игрок не успеет оправиться от повреждения, которое он получил в игре 1/8 финала с Португалией. После 72 часов отдыха Кавани по прежнему испытывает боль в ноге, поэтому выставлять его на матч с французами будет слишком рискованно. Отмечается, что пока неизвестно, сможет ли форвард попасть в число запасных.

Кавани стал автором дубля в игре с португальцами, которая прошла 30 июня. Встреча в Сочи завершилась со счетом 2:1 в пользу южноамериканцев, единственный мяч в составе их соперников забил защитник Пепе. Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду , который стал лучшим бомбардиром команды на турнире, результативными действиями не отметился.

Уругвай сыграет с Францией 6 июля в 17:00 мск. В тот же день пройдет матч Бразилия — Бельгия, старт которого запланирован на 21:00 мск. Чемпионат мира завершится 15 июля.