ЧМ-2018: автостоп, халява и заботливые люди … Приключения француза в России

Возможно, вы уже видели его лицо по телевизору или слышали его голос по радио в первые дни чемпионата мира. Его безумная затея не осталась незамеченной. Реми, 31-летний француз, приехал автостопом в Москву из Парижа.

«3 200 км, 7 дней, 5 стран, 28 машин, 2 грузовика, 1 автобус, 1 Лада, 9 стран», — рассказывает он в одном из своих видеороликов, размещенных в Интернете.

Реми подготовился к этому приключению. Он — блогер путешественник. Он путешествует по всему по миру уже четыре года и рассказывает об этом на Ютюбе. Но мы вернемся к этому немного позже.

Мы встретились с ним в Москве на прошлой неделе перед матчем Франция-Дания, чтобы расспросить его о приключениях с момента его приезда в Россию. И он нас не подвел. Ясный взгляд, вызывающее симпатию лицо — Реми рассказывает нам, сколько всего с ним произошло за эти две недели. Его целью было не только добраться до Москвы в день открытия Чемпионата мира. Его главной задачей было не только побывать во всех городах, где играла французская сборная, но и достать билет на матч.

«Попасть на церемонию открытия 14 июня мне не удалось. И чтобы попасть 15-го июня в Казань на матч Франция-Австралия, мне пришлось изрядно попотеть. У меня был только один день, чтобы туда добраться, а это 900 километров. Я ехал с пересадками на 10 автомобилях, русские были очень приветливыми и подвозили меня, но я особенно не продвигался. В 18:00 я был во Владимире, всего в 250 километрах от Москвы, и я понял, что уже не доберусь вовремя».

Нижний Новгород, ликующие шведы и недовольный мексиканец

Поэтому он решает сделать остановку. Во Владимире он знакомится с русскими студентами, которые показывают ему город. На следующий день он смотрит матч Франция-Австралия в фан-зоне. «Я был единственным французом, еще было два колумбийца, с которыми мы выпили по стаканчику, несколько русских, но в целом народу практически не было! Это было немного странно, но классно».

На следующий день он добрался до Нижнего Новгорода, благодаря двум девчонкам, с которыми он случайно познакомился в баре, и которые как раз туда ехали. «Это было невероятное везение». Это был день матча Швеция — Южная Корея. Шведы привезли с собой Стокгольм. «Весь город был в желтых цветах, и это было действительно впечатляюще». Реми предпринимает попытку попасть на стадион по старой схеме. «Я встал рядом со стадионом, за два часа до игры, с табличкой „один билет за улыбку “. Это не сработало. За 10 минут до начала матча к нему подошел мексиканец и предложил продать ему билет. „Я сказал ему, что у меня только 1 150 рублей. Он был недоволен, но согласился. Он его купил за 7 500 рублей. После того как я угостил его пивом на стадионе он немного повеселел“.

La Coupe du monde dans nos vies, épisode 18. „Un prêtre en soutane court sur le périph' avec l'écharpe des Bleus“ vos anecdotes de Coupe du monde (partie 1) https://t.co/KXrzeKInHF via @20minutesSport pic.twitter.com/3xYcUSUSqR— 20 Minutes Sport (@20minutesSport) 1 июля 2018 г.

Давайте немного остановимся на этой истории. Это выглядело нагло, учитывая, что я знал, что некоторые южноамериканцы взяли кредит, чтобы приехать на ЧМ. „Но мне хотелось понять, насколько люди могут быть щедрыми“, — говорит Реми. „Я очень хорошо знаю, что это священные деньги, отложенные на поездку. Люди подходят ко мне, улыбаются, фотографируют, желают мне удачи, но говорят: „Я не могу отдать тебе свой билет! Действительно, кто на это пойдет? Но я думаю, что есть люди, которые, в конечном счете, скажут „да“. Четыре года назад именно так и произошло.

Следующая цель — Екатеринбург, матч Франция-Перу. Но о поездке автостопом и речи быть не может. Слишком утомительно и занимает много времени. „Я понял, что все время бегу и ничего не вижу. Вы везде и нигде“. „Тогда я сказал себе, что не буду больше торопиться, а куплю билет на поезд или самолет: по крайней мере, это будет круто“. Я хотел насладиться пребыванием в России, познакомиться с новыми людьми, потому что в этом и есть суть моей поездки“.

Реми хочется посмотреть страну и завести новые знакомства. Это цель его жизни. Сначала он работал веб-разработчиком, создал свой стартап в 22 года, а через пять лет продал его.

“Я всегда так организовывал свою жизнь, чтобы у меня было время на себя. У меня действительно была интересная работа, прекрасные коллеги и все такое, но у всего есть предел. Я снова столкнулся с препятствиями. Мне больше не хотелось заниматься другими людьми, а только собой», — говорит он.

Нижний Новгород — Екатеринбург 3-м классом

Прощай офисная работа, да здравствуют путешествия! За последние годы он пересек под парусом Атлантику, жил несколько месяцев в Колумбии, на Кубе и в Австралии, побывал на Корсике и Реюньоне. Он даже добрался автостопом до Лапландии со своей подругой, переодевшись в Санта Клауса. Вы можете не поверить в такое количество поездок. Для каждого путешествия Реми ищет спонсоров, чтобы не тратить свои деньги. Может ли его профессия блогера позволить ему так жить? «Скажем так, на это можно жить. Кроме того у меня есть сбережения. И я — не транжира».

Итак, из Нижнего Новгорода до Екатеринбурга Реми доехал на поезде. 21 час в пути, но этим его не напугать.

«Я ехал из Владивостока в Санкт-Петербург семь лет назад», — говорит он. И все в порядке. Короче говоря, всю дорогу в 3-м классе он получал удовольствие.

«У каждого есть свое спальное место, но дверей нет. У входа в вагон стоит огромный титан с горячей водой, чтобы приготовить себе чай или сухую лапшу. Со мной ехали русские женщины, и они все время хотели меня накормить. Если я отказывался, меня все равно заставляли. Они заботились обо мне, и это было так мило. Когда мы приехали они купили мне сувенир. Это неожиданно и очень классно».

Приехав в Екатеринбург Реми понял, что билеты на матч достать невозможно. Перуанцы приехали в огромном количестве и выставили свои цены. За 20 минут до начала матча Реми сдается.

«Я знакомлюсь с четырьмя русскими в возрасте 22-23 лет. Мы вместе фотографируемся, и они говорят мне, что идут в фан-зону, потому что у них нет билетов. И я иду с ними. В итоге это было круто. Были только русские, большинство из которых болели за Францию. У меня на лице был нарисован флаг Франции и мне пришлось разрисовать, по меньшей мере, 100 лиц сине-бело-красным флагом. Это было потрясающе».

Вернувшись в Москву, он ночует в пустой квартире с другими сквоттерами, которые работают этажом ниже.

«Я счастлив, потому все мои стереотипы о России были разрушены», — говорит он, когда его расспрашивают о его приключениях.

«Люди очень симпатичные, всегда стараются помочь, гордятся своей страной и хотят знать, что вы о ней думаете. Они готовы говорить и узнавать больше о вашей культуре. И они улыбаются! Такого я не ожидал»!

Публикация от Capitaine Rémi 📽🌎 (@capitaineremi) 26 Июн 2018 в 12:16 PDT

На этом мы с ним распрощались. Но это совсем не конец его поездки. Не сумев достать билеты на матч Франции и Дании, Реми отправился в Казань на 1/8 финала против Аргентины. Невероятная история. Когда Реми ехал на матч Франция-Австралия, и, поняв, что он не успевает, он решил купить билет на самолет. Но он ошибся датой. Невероятное везение, но даты совпали с этим матчем, и сборной Франции удалось выйти из группы на первом месте.

Вот это счастье. Наконец, он смог вернуться на стадион, благодаря связям друга. Он только что увидел один из самых красивых матчей сборной Франции на чемпионате мира.