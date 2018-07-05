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Сборная Бразилии поблагодарила Сочи за приём
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Сборная Бразилии поблагодарила Сочи за приём во время ЧМ-2018 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборная Бразилии по футболу поблагодарила Сочи за приём во время чемпионата мира 2018 года.
Команда базировалась в городе во время мундиаля.
«Спасибо, Сочи! Бразилии говорит до свидания своему дому в России, теперь команда будет путешествовать из города в город, в зависимости от мест проведения матчей», — говорится в сообщении сборной Бразилии в Twitter.
5 июля команда покинет Сочи и отправится в Казань, где сыграет в четвертьфинальном матче мундиаля с Бельгией.
Ранее сообщалось, что мэр Сочи Анатолий Пахомов подарил матрёшку сборной Бразилии по футболу.
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