Сборная Бразилии поблагодарила Сочи за приём

Команда базировалась в городе во время мундиаля.
«Спасибо, Сочи! Бразилии говорит до свидания своему дому в России, теперь команда будет путешествовать из города в город, в зависимости от мест проведения матчей», — говорится в сообщении сборной Бразилии в Twitter.
Spasiba, Sochi! / Obrigado, Sochi! 👋🇷🇺
A partir de agora a #SeleçãoBrasileira se despede da sua casa na Rússia e viaja de cidade em cidade a cada fase da #Copa2018 pic.twitter.com/QCXk0kzfQc— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 4 июля 2018 г.
5 июля команда покинет Сочи и отправится в Казань, где сыграет в четвертьфинальном матче мундиаля с Бельгией.
Ранее сообщалось, что мэр Сочи Анатолий Пахомов подарил матрёшку сборной Бразилии по футболу.