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Сочи подготовился к встрече сборной России
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Сочи встретит сборную России по футболу триколором на башне и светодиодным салютом 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сборную России по футболу, которая прибудет на матч 1/4 финала чемпионата мира в Сочи, встретят праздничной иллюминацией на телебашне, которая видна из разных концов города-курорта. Впервые триколор будет сочетаться с яркой, праздничной иллюминацией фейерверка, сообщил ТАСС директор краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра Александр Золотов.
В субботу Сочи примет последний для города матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Встреча пройдет на стадионе "Фишт" и начнется в 21:00 мск. Сборная Хорватии прилетела в Сочи в понедельник, российскую команду ждут в городе в четверг.
"Мы очень ждем наших футболистов-победителей. Подготовлен особый праздничный сценарий художественной подсветки сочинской телебашни. С 20:00 в четверг в честь прилета нашей команды запустим иллюминацию триколора, главным украшением которой станут разноцветные розы фейерверка", — рассказал Золотов.
По его словам, если российская команда победит, на телевышке зажжется грандиозная иллюминация, которая станет сюрпризом для жителей и гостей Сочи.
Ранее сообщалось, что архитектурная художественная подсветка украсила сочинскую телебашню к чемпионату мира по футболу. Она позволяет создавать любые образы, благодаря установленным 4560-точечным светодиодным светильникам.
Сборная Хорватии заняла первое место в группе D, в 1/8 финала хорваты в серии послематчевых пенальти обыграли команду Дании (3:2, основное и дополнительное время — 1:1). Россияне в группе А стали вторыми, а в 1/8 финала обыграли испанцев (1:1, по пенальти — 4:3).
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия — Хорватия станет последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках чемпионата мира. Сочи уже принял матчи Испания — Португалия (3:3), Бельгия — Панама (3:0), Германия — Швеция (2:1) и Перу — Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай — Португалия (2:1).
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