Легендарный тренер заявил о рождении богов футбола

Легендарный тренер сборной Италии заявил о рождении богов футбола на ЧМ-2018

Специалист отметил, что ранний вылет сборных Аргентины и Португалии не несет в себе проблемы.

"Ранний вылет Месси и Роналду ничего не значит. Не вижу проблемы. Они держатся на вершине десять лет и останутся лучшими из лучших и после ЧМ. Это не тот случай, когда можно утверждать о "падении богов". К тому же на ЧМ в России появились новые боги футбола, вроде Килиана Мбаппе. Он похож на Роналдо, он принимает правильные решения, хорошо обращается с мячом, очень быстр", — приводит слова Липпи Football Italia.

Аргентина в 1/8 финала уступила команде Франции, а Португалия потерпела поражение от Уругвая.

Ранее экс-игрок сборной России назвал главную звезду ЧМ-2018.