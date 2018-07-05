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Легендарный тренер заявил о рождении богов футбола
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Легендарный тренер сборной Италии заявил о рождении богов футбола на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер сборной Италии по футболу Марчелло Липпи поделился впечатлением от чемпионата мира — 2018, передает "Советский спорт".
Специалист отметил, что ранний вылет сборных Аргентины и Португалии не несет в себе проблемы.
"Ранний вылет Месси и Роналду ничего не значит. Не вижу проблемы. Они держатся на вершине десять лет и останутся лучшими из лучших и после ЧМ. Это не тот случай, когда можно утверждать о "падении богов". К тому же на ЧМ в России появились новые боги футбола, вроде Килиана Мбаппе. Он похож на Роналдо, он принимает правильные решения, хорошо обращается с мячом, очень быстр", — приводит слова Липпи Football Italia.
Аргентина в 1/8 финала уступила команде Франции, а Португалия потерпела поражение от Уругвая.
Ранее экс-игрок сборной России назвал главную звезду ЧМ-2018.
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