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Украинского вратаря прогнали из-за поддержки России
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Вратаря «Карпат» выгнали из клуба за поддержку сборной РФ 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Из юношеского футбольного клуба «Карпаты» выгнали вратаря Михаила Готру, поддержавшего сборную РФ во время матча с Испанией. Об этом сообщается на сайте Fckarpaty.com.ua.
По данным портала, вратарь украинской команды опубликовал на своей странице в Instagram фото с «усами надежды» и смайликом в виде российского флага.
После победы сборной РФ он подписал видео в сториз словами «дааааааа браво».
Флешмоб «Усы надежды» ранее запустил в соцсетях телеведущий Иван Ургант. Флешмоб посвящен главному тренеру сборной РФ по футболу Станиславу Черчесову.
Сборная России 1 июля обыграла команду Испании по пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.
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