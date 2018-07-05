Украинского вратаря прогнали из-за поддержки России

Из юношеского футбольного клуба «Карпаты» выгнали вратаря Михаила Готру, поддержавшего сборную РФ во время матча с Испанией. Об этом сообщается на сайте Fckarpaty.com.ua.
По данным портала, вратарь украинской команды опубликовал на своей странице в Instagram фото с «усами надежды» и смайликом в виде российского флага.
После победы сборной РФ он подписал видео в сториз словами «дааааааа браво».
Флешмоб «Усы надежды» ранее запустил в соцсетях телеведущий Иван Ургант. Флешмоб посвящен главному тренеру сборной РФ по футболу Станиславу Черчесову.
Сборная России 1 июля обыграла команду Испании по пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.