Украинского вратаря прогнали из-за поддержки России

Вратаря «Карпат» выгнали из клуба за поддержку сборной РФ

Из юношеского футбольного клуба «Карпаты» выгнали вратаря Михаила Готру, поддержавшего сборную РФ во время матча с Испанией. Об этом сообщается на сайте Fckarpaty.com.ua.

По данным портала, вратарь украинской команды опубликовал на своей странице в Instagram фото с «усами надежды» и смайликом в виде российского флага.

После победы сборной РФ он подписал видео в сториз словами «дааааааа браво».

Сборная России 1 июля обыграла команду Испании по пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.