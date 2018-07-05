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Испанский тренер озвучил причину победы России в 1/8
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Легенда сборной Испании назвал игру сборной России антифутболом 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске заявил, что на стадии 1/8 финала чемпионата мира — 2018 национальная команда выступила ниже ожиданий, но не опозорилась, передает Sport.24.ru.
"Нельзя сказать, что Испания провела хороший турнир, но не стоит и переоценивать, насколько все плохо. Были и хорошие вещи, так что не надо быть жестокими к команде.
В игре с россиянами Испания доминировала весь матч. Мы не забили, поскольку не смогли вскрыть столь многослойную оборону. Испанские игроки были уверены, что в любой момент смогут забить. В итоге антифутбол победил сборную Испании", — заявил тренер.
Также он призвал строго не судить наставника команды Фернандо Йерро.
"К Фернандо Йерро относятся слишком жестко. Он руководил командой всего лишь в четырех играх и проделал потрясающую работу внутри федерации", — приводит слова специалиста Marca.
Ранее сообщалось, что треть россиян верят в выход России в полуфинал ЧМ-2018.
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