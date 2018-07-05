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Бразильцы прилетели в Казань
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Сборная Бразилии прилетела в Казань на матч ЧМ-2018 с Бельгией 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Сборная Бразилии прибыла в Казань для участия в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Бельгией, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Команду у отеля встретили около 500 фанатов с национальными флагами и песнями, которые они исполняли под аккомпанемент труб и барабанов. Болельщики прославляли свою сборную, звучали шутки над футболистами других команд. Фанаты скандировали имена Неймара, Филиппе Луиса и других.
"Мы счастливы увидеть в Казани этот великий матч. Бразилия шагает к новому чемпионству. Мы победим с тремя голами в ворота Бельгии", — сказал ТАСС болельщик Карлос из Бразилии.
В четвертьфинале чемпионата мира сборная Бразилии встретится с командой Бельгии, матч пройдет 6 июля на стадионе "Казань Арена" и начнется в 21:00 мск.
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