Сборная Бельгии проводит тренировку в две группы

Сборная Бельгии по футболу проводит тренировку в две группы

Футболисты сборной Бельгии проводят тренировку в две группы на своей базе в СК "Гучково" в подмосковном Дедовске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В пятницу сборная Бельгии одержала победу над командой Бразилии со счетом 2:1 в матче 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Казани. В субботу главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес предоставил футболистам восстановительный день. В воскресенье бельгийские футболисты провели тренировку в рамках подготовки к полуфинальному матчу чемпионата мира против команды Франции.

Первые 10 минут тренировки защитники бельгийской команды Ян Вертонген Тоби Алдервейрелд занимались по индивидуальной программе, после чего присоединились к основному составу. Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа начал тренировку в общей группе и по истечении 10 минут стал работать с тренером вратарей.

"Все футболисты находятся в отличном физическом состоянии, и все абсолютно здоровы. Вчера под руководством главного тренера Роберто Мартинеса прошел так называемый реабилитационный день. Тренировка проходит в штатном режиме, футболисты готовятся к матчу против команды Франции. Что касается защитников Вертонгена и Алдервейрелда, то это была их личная инициатива провести более глубокую разминку", — сказали ТАСС представители пресс-службы.

В полуфинале сборная Бельгии встретится с командой Франции. Матч пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.