«Еще вопросы есть?» Черчесов сорвался на журналиста

Черчесов: настраивал игроков перед серией пенальти словами. Ещё вопросы есть?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года ответил на вопрос о том, как он настраивал игроков перед серией послематчевых пенальти. В основное и дополнительное время встречи команды обменялись голами — 2:2, в серии пенальти сильнее были хорваты — 4:3. «Ещё вопросы есть? Что я сейчас вам должен говорить? Словами я их настраивал. Били те, кто лучше готов и у кого было больше сил», — сказал тренер в эфире «Чемпионат мира. Live». В серии пенальти у россиян не забили Фёдор Смолов Марио Фернандес , у хорватов — Матео Ковачич