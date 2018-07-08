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«Еще вопросы есть?» Черчесов сорвался в интервью
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Черчесов: настраивал игроков перед серией пенальти словами. Ещё вопросы есть? 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года ответил на вопрос о том, как он настраивал игроков перед серией послематчевых пенальти. В основное и дополнительное время встречи команды обменялись голами — 2:2, в серии пенальти сильнее были хорваты — 4:3.
«Ещё вопросы есть? Что я сейчас вам должен говорить? Словами я их настраивал. Били те, кто лучше готов и у кого было больше сил», — сказал тренер в эфире «Чемпионат мира. Live».
В серии пенальти у россиян не забили Фёдор Смолов и Марио Фернандес, у хорватов — Матео Ковачич.
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