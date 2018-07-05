Дзагоев готов сыграть против Хорватии

Дзагоев восстановился от травм и готов сыграть в матче ЧМ против сборной Хорватии

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев восстановился от повреждения и готов принять участие в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу против команды Хорватии. Об этом Дзагоев сообщил журналистам.

"Был рецидив старой травмы, немного защемило спину. Сейчас все хорошо, сегодня тренировался в общей группе. Готов к игре", — сказал Дзагоев.

Дзагоев в среду занимался по индивидуальной программе из-за миофасциального синдрома мышц спины. До этого футболист повредил ногу в стартовом матче чемпионата мира против сборной Саудовской Аравии (5:0), из-за чего пропустил две игры группового этапа и матч 1/8 финала против сборной Испании (1:1, 4:3 — по пенальти).

Российская команда готовится к матчу 1/4 финала чемпионата мира со сборной Хорватии. Встреча состоится 7 июля в Сочи.