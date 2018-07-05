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Кутепов высказался о победе россиян в 1/8 ЧМ
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Кутепов: единый коллектив и общая цель помогли сборной России обыграть испанцев 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Рецептом успеха сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Испании стали единство коллектива и стремление к общей цели. Об этом в интервью пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА) рассказал защитник национальной команды и московского "Спартака" Илья Кутепов.
В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее — 4:3.
"Рецепт успеха в том, что мы все — не только те, кто выходит в стартовом составе, а вообще все, плюс тренерский и административный штаб — работали на одну-единственную цель. Все были одним целым. Неважно, играешь ты, не играешь, у нас в коллективе чувствуется поддержка со стороны всех. Это дало свои плоды", — сказал Кутепов.
Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи, начало — 21:00 мск.
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