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В Казани пожалели поле для бразильцев
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ФИФА перенесла тренировку сборной Бразилии с «Казань-Арены» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: ТАСС
Тренировка сборной Бразилии перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против Бельгии пройдет на Центральном стадионе, а не "Казань Арене". ФИФА приняла такое решение, чтобы сберечь поле, на котором командам предстоит провести встречу.
Отметим, что каждая из команд-участниц ЧМ-2018 имеет право провести одну тренировку на стадионе, на котором пройдет игра с ее участием. До четвертьфинала бразильцы и бельгийцы не играли в столице Татарстана, они имели право воспользоваться такой возможностью.
"ФИФА приняла решение не проводить предматчевых тренировок на "Казань Арене", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФИФА. — Это обусловлено желанием сохранить поле в хорошем качестве перед столь важным матчем".
Сборная Бельгии провела предматчевую тренировку сегодня, 5 июля, на своей базе в подмосковном Дедовске. Бразильцы, в свою очередь, уже прибыли в Казань. Их тренировка пройдет на Центральном стадионе, занятие начнется в 17.30 по московскому времени.
Матч Бразилия — Бельгия состоится завтра, 6 июля, на стадионе "Казань Арена". Начало игры — 21.00 по московскому времени.
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