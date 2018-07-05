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Неймар оценил граффити, которое нарисовали в Казани
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Неймар оценил граффити, которое нарисовали в Казани к его приезду 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Футболист Неймар, приехавший в составе сборной Бразилии в Казань на матч чемпионата мира против команды Бельгии, оценил граффити с собственным изображением, которое видно из его гостиничного номера. Свою реакцию на появившееся к его приезду изображение он оставил в Instagram.
Четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии пройдет на "Казань-Арене" 6 июля.
"Эй, приятель, чего смотришь на меня?" — подписал фото бразильский футболист, сопроводив слова веселыми смайлами.
Портрет футболиста размещен на стене средней общеобразовательной школы №1, которая находится по соседству с отелем, где живет сборная. Представительница исполкома Казани Жанна Белицкая в беседе с журналистами выразила надежду, что школа воспитает не менее выдающихся людей, чем Неймар.
Сейчас в Казани создано около 50 объектов уличного искусства, в числе которых и оформленные в футбольной тематике фасады зданий. Ранее появились граффити с изображением португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, до этого в Казани создали изображения с защитником "Рубина" Русланом Камболовым и бывшим полузащитником "Спартака" и сборной СССР Игорем Нетто.
В Казани прошли четыре матча группового этапа и одна встреча 1/8 финала ЧМ-2018.
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