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Гризманн признался в любви к Уругваю
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Гризманн признался в любви к Уругваю перед четвертьфиналом ЧМ-2018 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Reuters
Форвард сборной Франции Антуан Гризманн признался, что ощущает себя уругвайцем из-за большого количества знакомых из этой страны, сообщает "Советский спорт".
"Я настоящий фанат Уругвая! У меня много друзей оттуда. Я даже хотел футболку Эдинсона Кавани, и мой одноклубник Диего Годин подарил мне ее!" — цитирует француза Football Espana.
Матч за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу в России между Францией и Уругваем пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.
Ранее игрок сборной Уругвая поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018.
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