Гризманн признался в любви к Уругваю перед четвертьфиналом ЧМ-2018

"Я настоящий фанат Уругвая! У меня много друзей оттуда. Я даже хотел футболку Эдинсона Кавани, и мой одноклубник Диего Годин подарил мне ее!" — цитирует француза Football Espana.

Матч за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу в России между Францией и Уругваем пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.

Ранее игрок сборной Уругвая поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018.