Гризманн признался в любви к Уругваю

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн признался, что ощущает себя уругвайцем из-за большого количества знакомых из этой страны, сообщает "Советский спорт".
"Я настоящий фанат Уругвая! У меня много друзей оттуда. Я даже хотел футболку Эдинсона Кавани, и мой одноклубник Диего Годин подарил мне ее!" — цитирует француза Football Espana.
Матч за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу в России между Францией и Уругваем пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.
Ранее игрок сборной Уругвая поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018.