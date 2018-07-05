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Сборная России отправилась в Сочи
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Сборная России отправилась в Сочи
Спорт-Экспресс
3 часа назад
Комментарии
Фото:
ТАСС
Сборная России вылетела в Сочи, где ей предстоит принять участие в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии. Встреча состоится 7 июля на стадионе "Фишт".
Вылетаем в Сочи! ✈️
pic.twitter.com/Stlgr1K4p6
— Сборная России (@TeamRussia)
5 July 2018
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