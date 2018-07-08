Федя, дичь: почему проиграла сборная России

Почему сборная России проиграла хорватам на ЧМ-2018

Крайне неудачный выход на поле Федора Смолова , исчерпанный лимит везения, истощение после двух сверхзатяжных игр и чрезвычайно неуступчивый соперник — «Газета.Ru» рассказывает о причинах поражения сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира.

Cмолов подвел сборную

Покидавшие трибуны после матча болельщики даже не пытались сдержать свое негодование. Часть зрителей проводила сборную аплодисментами и криками «Молодцы!». Другие — чертыхались на чем свет стоит, костеря Федора Смолова. Разочарование нападающим «Краснодара» объединило в ночь на воскресенье простых фанатов и тех, кто наблюдал за игрой в комфортабельных условиях ложи VIP.

Недовольство игрой форварда выражал, что называется, и стар, и млад.

«Ну вот куда он полез бить пенальти?!» — воздавал руки к небу один респектабельный любитель футбола.

«Да зачем его вообще было на поле выпускать?» — вторил ему мальчик лет восьми.

«Ты точно не хорват? — задал неожиданный вопрос корреспонденту «Газеты.Ru» другой топ-зритель. — Ну тогда ладно, ступай. Мне бы сейчас хорватов… Или Смолова».

36-й матч Федора за национальную команду и правда получился неудачным. 28-летний форвард появился на поле в середине второго тайма — на 67-й минуте, заменив автора первого российского гола Дениса Черышева

Надо сказать, трибуны не поняли этого решения Станислава Черчесова . Черышев был активен и охотно шел вперед, пытаясь создать если не угрозу, то напряжение у ворот Даниела Субашича.

Однако наставнику было виднее — поэтому он выпустил второго форварда в пару к Артему Дзюбе. А вскоре убрал того, отправив Смолова на острие.

Нынешний ЧМ сложился для дважды лучшего бомбардира Премьер-лиги неоднозначно. Он был включен в стартовый состав на первую игру с Саудовской Аравией, однако показал себя не слишком успешно и уступил место Дзюбе, который сразу же забил.

В дальнейшем Смолов появлялся в лучшем случае по ходу матчей. Основным форвардом сборной стал Дзюба.

В игре против хорватов Федор имел шикарную возможность открыть, наконец, счет своим мячам на мундиале. И — чем черт не шутит — принести России путевку в полуфинал.

В середине первого экстратайма хорваты едва ли не впервые в матче грубо ошиблись у своих ворот. Потеряли мяч, и тот моментально был запущен в штрафную на Смолова. Стадион замер в ожидании чуда. Однако Федор, показалось, не думал пытаться нанести удар, а предпочел упасть в надежде на пенальти.

Судья и глазом не повел. А видеоповтор снял все вопросы: Смолов добровольно шел на «фол» и слишком картинно упал…

Буквально в следующей же атаке наши соперники вырвались вперед (2:1). И вновь не обошлось без нападаюшего, чью неоптимальную физическую готовность отмечали в предыдущие дни многие специалисты.

Теперь Смолов оказался на пути мяча после удара Домагоя Виды. Однако лишь проводил его взглядом. А заодно закрыл обзор Игорю Акинфееву , который не смог отвести эту угрозу своим воротам.

Да, Смолов искренне хотел помочь партнерам при опасном «стандарте», поэтому и очутился в своей, а не чужой штрафной. За это отдадим игроку должное. Что, впрочем, ни в коей мере его не оправдывает.

Тем удивительнее, что Черчесов доверил Смолову право исполнить первый удар в серии 11-метровых. Задумка изначально показалась не самой очевидной. Есть же Сергей Игнашевич с железными нервами, который много лет щелкает пенальти четко и почти всегда без шансов для вратарей.

Его кандидатура выглядела идеальной на роль забойщика, но не сложилось, армеец подошел к «точке» вторым из россиян.

Смолов попытался пробить на хитрость, в стиле Паненки. К разочарованию всей России, послал мяч очень удобно для Субашича. Тот, уже завалившись в угол, справился с ударом левой рукой. И хотя почти тут же партнеры исправили ошибку Федора, следующий промах, уже Фернандеса, оказался роковым.

Исчерпали лимит везения

Конечно, было бы преступлением сказать, что в предыдущих встречах россияне побеждали только за счет везения. Напротив, сборная сражалась с более мастеровитыми соперниками во многом за счет невероятной самоотдачи и борьбы на каждом участке поля. Но и удача часто было на нашей стороне.

У нас залетало все в матче против Саудовской Аравии, Египет забил сам себе, а Испания в три раза больше владела мячом и имела на порядок больше опасных моментов.

Сборной России во многом везло и в матче с хорватами. Вспомните хотя бы удар в штангу от Ивана Перишича в середине второго тайма.

Но в серии пенальти везение от нас все-таки отвернулось.

Когда-нибудь это должно было случиться. На слабый удар Смолова вратарь среагировал лишь в последний момент, а отбитый Акинфеевым выстрел Модрича от штанги предательски залетел в ворота. Такое бывает, это футбол. Остается сказать «спасибо» фортуне, за то, что она подарила нам победу над испанцами.

Хорватам не везло исторически. Вспомните хотя бы драматичный четвертьфинал Евро-2008, когда «шашечные» забили Турции на 119-й минуте, но пропустили ответный на 122-й и проиграли по пенальти. Похоже, сейчас судьба вернула балканской команде должок.

Не хватило физической готовности

Не секрет, что все топовые сборные выходят на пик формы к решающим матчам чемпионата мира. Именно поэтому французы забили только три мяча в группе, бельгийцы едва не проиграли Японии, а Англия лишь на морально-волевых вырвала победу в поединке с Тунисом. Сейчас все эти сборные в полуфинале вместе с Хорватией будут определять обладателя заветного кубка.

Во втором тайме было заметно, что соперник превосходит российскую команду по движению. «Шашечные» не переставая давили на нашу оборону, а уставшим футболистам Станислава Черчесова приходилось лишь отбиваться.

Несмотря на невероятное физическое утомление, сборная России нашла в себе силы пойти в атаку во втором дополнительном тайме и смогла сравнять счет. Однако усталость дала о себе знать в серии пенальти. Автор столь важного для хозяев мяча Марио Фернандес выстрелил мимо ворот. В другой ситуации он бы попал (и наверняка бы забил) десять раз из десяти. Но в этот раз не хватило сил. Физических и моральных.

В этой ситуации сложно в чем-то упрекать парней. Хочется просто сказать им «спасибо». Они и так сделали гораздо больше, чем могли.

Соперник оказался сильнее

Понятно, на другой половине поля стояли отнюдь не мальчики для битья. Состав Хорватии внушительнее нашего и по именам, и по клубам, за которые они выступают.

И если Иван Ракитич из «Барселоны» провел матч не так ярко, как, наверное, мог, то от звезды мадридского «Реала» Луки Модрича постоянно исходила угроза. Было заметно: россияне уделили повышенное внимание нейтрализации хорватского лидера. Нередко во время приема мяча его встречали двое оппонентов.

Тем не менее, миниатюрный хавбек получал снаряд, разгонялся и либо сам старался пробить, либо — куда чаще — искал партнера горячей передачей.

Модрич создавал прямую угрозу владениям Акинфеева с первой минуты и до последней. Но и остальная команда оставила цельное впечатление. Чего у хорватов не отнимешь, так это способности терпеть, вырывать свое «на зубах». Выиграть две кряду серии пенальти — это достижение, близкое к уникальному. Нервы хорватских пенальтистов оказались крепче наших. Хорватский характер — вот еще одна явная «фишка» этого чемпионата.