Россияне оценили игру сборной на ЧМ по футболу

Большинство россиян признаются, что выступление национальной сборной на домашнем чемпионате мира по футболу вызвала восхищение, чувство гордости и уважения по отношению к спортсменам, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, согласно данным на сайте ВЦИОМ, 47% россиян стали гордиться игрой сборной по футболу, 36% испытали радость, 35% — уважение, 28% — надежду, 21% — восхищение.

Только 8% россиян признались, что разочарованы игрой российской сборной. 7% загрустили из-за результата команды. 1% зрителей заявили, что стыдятся выступления сборной по футболу, столько же выступили с осуждениями в адрес спортсменов.

Каждый 10-й россиянин (10%) оказался безразличен к игре российских футболистов.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10 июля среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.