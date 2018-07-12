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Россияне оценили игру сборной на ЧМ
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Россияне оценили игру сборной на ЧМ по футболу 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Reuters
Большинство россиян признаются, что выступление национальной сборной на домашнем чемпионате мира по футболу вызвала восхищение, чувство гордости и уважения по отношению к спортсменам, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Так, согласно данным на сайте ВЦИОМ, 47% россиян стали гордиться игрой сборной по футболу, 36% испытали радость, 35% — уважение, 28% — надежду, 21% — восхищение.
Только 8% россиян признались, что разочарованы игрой российской сборной. 7% загрустили из-за результата команды. 1% зрителей заявили, что стыдятся выступления сборной по футболу, столько же выступили с осуждениями в адрес спортсменов.
Каждый 10-й россиянин (10%) оказался безразличен к игре российских футболистов.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10 июля среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.
Сборная России по футболу впервые в современной истории дошла до 1/4 финала чемпионата мира. Команда Станислава Черчесова в домашнем турнире одержала победу над Саудовской Аравией, Египтом и Испанией, уступила Уругваю и Хорватии. Команда покинула турнир, однако эксперты и западная пресса восхитились выступлением россиян, а болельщики считают их игру очень достойной.
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