Назван главный козырь российской сборной

Полузащитник сборной России Александр Самедов назвал главный козырь российской команды перед матчем с хорватами.

По его словам, главный козырь россиян — это характер.

«Характер — наш главный козырь. Думаю, когда ты играешь в плей-офф такого большого турнира, без характера нельзя. Надо терпеть. Мы показали это в матче с Испанией», — цитирует Самедова издание Sport24.ru.

Самедов заявил, что россиянам предстоит тяжелый матч, но команда хочет пройти дальше.

«Чемпионат мира начинается с плей-офф. Нам надо пройти дальше, а кто что считает — неважно», — сказал футболист.

Самедов также вспомнил, что именно благодаря сборной Хорватии Россия отобралась на Евро-2008, где дошла до полуфинала.

«Тогда они сильно помогли, но то время прошло. Мы встречаемся на большом турнире, где проигравший едет домой. Пройти дальше хочет каждый», — отметил полузащитник.

Сборные России и Хорватии встретятся в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу. Игра состоится 7 июля в 21.00 в Сочи на стадионе «Фишт».