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Назван главный козырь российской сборной
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Назван главный козырь российской сборной 

Рамблер 1 час назад
Полузащитник сборной России Александр Самедов назвал главный козырь российской команды перед матчем с хорватами.
По его словам, главный козырь россиян — это характер.
«Характер — наш главный козырь. Думаю, когда ты играешь в плей-офф такого большого турнира, без характера нельзя. Надо терпеть. Мы показали это в матче с Испанией», — цитирует Самедова издание Sport24.ru.
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Самедов заявил, что россиянам предстоит тяжелый матч, но команда хочет пройти дальше.
«Чемпионат мира начинается с плей-офф. Нам надо пройти дальше, а кто что считает — неважно», — сказал футболист.
Самедов также вспомнил, что именно благодаря сборной Хорватии Россия отобралась на Евро-2008, где дошла до полуфинала.
«Тогда они сильно помогли, но то время прошло. Мы встречаемся на большом турнире, где проигравший едет домой. Пройти дальше хочет каждый», — отметил полузащитник.
Сборные России и Хорватии встретятся в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу. Игра состоится 7 июля в 21.00 в Сочи на стадионе «Фишт».
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