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Медведица Аврора предсказала исход матча РФ и Хорватии
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Медведица Аврора предсказала исход матча РФ и Хорватии 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Медведица Аврора из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» предсказала победу сборной России в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу с командой Хорватии.
Перед медведицей поставили два арбуза, к одному из которых был прикреплен российский триколор, а к другому — флаг Хорватии.
Выйдя из пещеры, медведица по очереди обнюхала сначала российский, затем хорватский арбузы, а затем вернулась к арбузу с российский флагом, схватила его в зубы и унесла.
Напомним, сборная России встретится с хорватами 7 июля в 21.00 на стадионе «Фишт» в Сочи.
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