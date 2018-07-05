Медведица Аврора предсказала исход матча РФ и Хорватии

Медведица Аврора из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» предсказала победу сборной России в матче ¼ финала чемпионата мира по футболу с командой Хорватии.

Перед медведицей поставили два арбуза, к одному из которых был прикреплен российский триколор, а к другому — флаг Хорватии.

Выйдя из пещеры, медведица по очереди обнюхала сначала российский, затем хорватский арбузы, а затем вернулась к арбузу с российский флагом, схватила его в зубы и унесла.

Напомним, сборная России встретится с хорватами 7 июля в 21.00 на стадионе «Фишт» в Сочи.