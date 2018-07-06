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Суперкомпьютер вычислил победителя ЧМ-2018
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Суперкомпьютер вычислил будущего победителя чемпионата мира по футболу 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Reuters
Вычислительная модель американского банка Goldman Sachs предсказала победу сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу в России, пишет в четверг онлайн-портал Money Control.
«Суперкомпьютер» смоделировал около миллиона возможных вариантов развития событий в оставшихся матчах ЧМ и предсказал с 24,9-процентной вероятностью победу в финале бразильцев над хорватами.
Ближайшим преследователем оказалась сборная Франции, шансы которой искусственный интеллект оценил в 15,8%. Однако из-за особенностей турнирной сетки в финале бразильцам будут противостоять хорваты, которые в полуфинале обыграют английскую сборную.
До старта чемпионата мира группа немецких ученых также пыталась предсказать победителя мундиаля. Согласно их прогнозам, наибольшие шансы на победу в ЧМ были у сборной Испании, следом шла сборная Германии. Третье место отдавалось команде Бразилии.
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