Суперкомпьютер вычислил победителя ЧМ-2018

Суперкомпьютер вычислил будущего победителя чемпионата мира по футболу

Вычислительная модель американского банка Goldman Sachs предсказала победу сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу в России, пишет в четверг онлайн-портал Money Control.

«Суперкомпьютер» смоделировал около миллиона возможных вариантов развития событий в оставшихся матчах ЧМ и предсказал с 24,9-процентной вероятностью победу в финале бразильцев над хорватами.

Ближайшим преследователем оказалась сборная Франции, шансы которой искусственный интеллект оценил в 15,8%. Однако из-за особенностей турнирной сетки в финале бразильцам будут противостоять хорваты, которые в полуфинале обыграют английскую сборную.

До старта чемпионата мира группа немецких ученых также пыталась предсказать победителя мундиаля. Согласно их прогнозам, наибольшие шансы на победу в ЧМ были у сборной Испании, следом шла сборная Германии. Третье место отдавалось команде Бразилии.