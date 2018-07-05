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Лукаку не видит недостатков у сборной Бразилии
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Лукаку не видит недостатков у сборной Бразилии 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий сборной Бельгии по футболу Ромелу Лукаку не видит недостатков у национальной командой Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.
«Слабые места? Недостатки? У Бразилии? На самом деле, не вижу. Нападающие, которые в одиночку могут изменить положение вещей. Два крайних защитника действуют от штрафной до штрафной. В обороне очень здорово накрывают соперника. Мы не должны атаковать по одной и той же схеме, иначе становимся предсказуемыми. Нужно постоянно что-то придумывать», — заявил Лукаку на пресс-конференции.
Он также прокомментировал поведение бразильского нападающего Неймара, который подвергается критике за свои симуляции.
«Он профессионал. Игроки, которые противостоят ему, не справляются часто и, поэтому они вынуждены фолить. Второй раз буду против него играть, и я этим горжусь», — добавил Лукаку.
Матч 1/4 финала Бразилия — Бельгия пройдёт в Казани 6 июля и начнётся в 21:00.
Ранее Лукаку ответил на вопрос, почему команда играет так успешно на чемпионате мира 2018 года.
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