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Шпаргалка спасла сборную Англии от вылета
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Шпаргалка спасла сборную Англии в серии пенальти на чемпионате мира 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Reuters
Вратарю сборной Англии Джордану Пикфорду перед серией пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира против команды Колумбии передали бутылку, на которой была написана информация о том, в какие углы предпочитают бить футболисты соперника. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации издания, Пикфорд воспользовался этой информацией. Вратарь заявил, что только нападающий Радамель Фалькао ударил не туда, куда он ожидал.
Основное и дополнительное время матча 1/8 финала между командами Англии и Колумбии завершилось ничьей — 1:1. В серии пенальти англичане выиграли со счетом 4:3. Пикфорд отбил решающий удар Карлоса Бакки, выбросив левую руку вверх. После этого Эрик Дайер реализовал последний пенальти в ворота колумбийцев и вывел Англию в четвертьфинал турнира.
Соперником англичан в 1/4 финала мирового первенства станет Швеция. Матч состоится 7 июля и начнется в 17:00 по московскому времени.
Чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.
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