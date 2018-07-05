Кобзон оценил работу Черчесова в сборной России

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«На высочайшем уровне. Никто этого не ожидал. Ни вы, ни я, ни страна», — заявил он. По его словам, это невероятное достижение духа, патриотизма.

Как отметил Кобзон, он обязательно будет смотреть четвертьфинальный матч.

«Хотелось бы надеяться, что мы победим», — добавил артист.

Со своей стороны, экс-защитник сборной России Вадим Евсеев в беседе с телеканалом «Звезда» предположил, что в игре против Хорватии россияне могут перейти на схему с четырьмя игроками обороны.