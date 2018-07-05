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Кобзон оценил работу Черчесова в сборной
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Кобзон оценил работу Черчесова в сборной России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Народный артист СССР Иосиф Кобзон в беседе с kp.ru оценил работу Станислава Черчесова в сборной России по футболу.
«На высочайшем уровне. Никто этого не ожидал. Ни вы, ни я, ни страна», — заявил он. По его словам, это невероятное достижение духа, патриотизма.
Как отметил Кобзон, он обязательно будет смотреть четвертьфинальный матч.
«Хотелось бы надеяться, что мы победим», — добавил артист.
Со своей стороны, экс-защитник сборной России Вадим Евсеев в беседе с телеканалом «Звезда» предположил, что в игре против Хорватии россияне могут перейти на схему с четырьмя игроками обороны.
«Никто не захочет раскрываться — ни наша сборная, ни Хорватия, поэтому будут играть на результат. Кто меньше совершит ошибок, тот и выиграет», — отметил он.
Ранее бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв рассказал о шансах национальной сборной на выход в полуфинал ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
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