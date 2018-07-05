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Фермер установил соломенный памятник ноге Акинфеева
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Фермер установил соломенный памятник ноге Акинфеева 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Арт-объект "Ногой святого Акинфея". Фото Ruptly
Ставропольский фермер установил соломенный памятник ноге вратаря сборной России Игоря Акинфеева.
Памятник представляет собой ногу в цветастой бутсе, возвышающуюся над тюком соломы. На ней лежит футбольный мяч. Арт-объект назвали "Ногой святого Акинфея".
32-летний вратарь отюил ногой решающий пенальти от Яго Аспаса в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3 по пенальти).
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