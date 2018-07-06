Хорваты готовы побеждать. России будет сложно

Шашки наголо

Сборная России 7 июля сыграет второй матч жизни и смерти на чемпионате мира. После победы над Испанией соперником команды Станислава Черчесова станет организованная и беспощадная Хорватия — одна из лучших команд на этом турнире, отправившая домой Аргентину. «Лента.ру» — о том, почему хорватов стоит бояться.

Тренер, который всех знает

Вот уж точно никто не думал, что в четвертьфинале чемпионата мира встретятся сборные России и Хорватии. Хозяева турнира попали в одну сетку плей-офф с испанцами и португальцами, а хорваты были в одной группе с Аргентиной и вполне могли напороться в 1/8 финала на Францию. Но в итоге команда Станислава Черчесова при помощи невероятного везения прошла недавних чемпионов мира, за что ее уже успели и воспеть (российские СМИ), и обругать (испанские СМИ). Хорваты навели шороху на групповом этапе, а в первой стадии плей-офф в крайне драматичном матче обыграли Данию.

Иван Ракитич. О том, как хороша сборная Хорватии, весь Питер, захваченный бразильцами, заговорил 21 июня, когда «шашечные» разгромили команду Лионеля Месси со счетом 3:0. Анализируя ту игру, эксперты пришли к выводу: Аргентина, в составе которой существует жесткий дисбаланс между линиями, вчистую проиграла сопернику в центре поля, где у хорватов играют два гениальных исполнителя — Лука Модрич

Полузащита — сильнейшее место команды Златко Далича . Он пришел в сборную, когда та была на грани провала в отборочном турнире: перед последним матчем в группе Хорватия позволила Украине себя догнать, так что борьба за второе место (первыми стали исландцы) должна была продолжиться в Киеве. В итоге балканцы победили со счетом 2:0, потом разобрались с греками и прорвались-таки в финальную стадию чемпионата мира. Здесь, в России, они проводят лучший турнир за последние 20 лет.

Далич никогда не возглавлял крупные клубы или титулованные сборные. В течение семи лет тренерской карьеры специалист руководил командами из Саудовской Аравии и ОАЭ; кроме того, он успел поработать с молодежной сборной Хорватии. Впоследствии это сыграло ключевую роль: с Ракитичем, с защитниками Деяном Ловреном и Шиме Врсалько , нападающим Марио Манджукичем, полузащитником Иваном Перишичем — основой нынешней сборной Хорватии — он встречался в молодежке, где трудился ассистентом главного тренера.

Философия Далича заключается в постоянном контакте с игроками. К тому же специалист тонко чувствует, когда необходимо вносить тактические коррективы, что он не раз делал по ходу нынешнего чемпионата мира. Он грамотно раскрывает сильнейшие стороны Модрича и Ракитича: первый по итогам группового этапа становится чуть ли не лучшим игроком мундиаля, а второй забивает важный гол Аргентине и эффективно действует как в подыгрыше у чужих ворот, так и в опорной зоне.

Старое поколение с новой идеей

Неподготовленному человеку трудно принять тот факт, что на этом чемпионате мира сборная Хорватии — лучше, чем Испания, Аргентина или, например, Германия. Причем речь здесь идет не столько о результатах. Да, балканцы прошли дальше, чем чемпионы и серебряные призеры последнего мундиаля, да и вообще они впервые с 1998 года вышли в плей-офф.

Но речь именно об игре Хорватии. Эта сборная — одна из двух, что закончили групповой этап со стопроцентным показателем, да еще действуя при этом предельно грамотно. Время от времени команда Далича играла от соперника, будто по ходу вычисляя его слабости, чтобы в нужный момент завестись и выдать результат. Впрочем, у тренера наверняка все было просчитано заранее.

Примерно так же хорваты играли на прошлом Евро: после группового этапа их нахваливали со всех сторон и осторожно причисляли если не к фаворитам, то к темным лошадкам — уж точно. От них в 2016 году можно было ожидать всего, но в итоге «шашечные» добрались до 1/8 финала, где их убаюкала и уложила спать сборная Португалии. В этот раз в составе хорватов солируют те же люди, что и два года назад, но теперь ими рулит тренер, который видел их молодыми и который знает, как правильно их использовать.

Хорватия никогда не была топ-сборной, ее скорее считали командой, способной покусать любого. Такой статус за ней закрепился года с 2007-го, когда она не пустила сборную Англии на Евро-2008. Те мгновения все российские болельщики должны вспоминать с чувством горячей благодарности балканцам: их победа в Лондоне в последнем матче отбора открыла сборной путь в Австрию и Швейцарию, а потом — к чуду имени Гуса Хиддинка . В той кампании Россия и Хорватия дважды сыграли безголевую ничью.

В этот раз без забитых мячей точно не обойдется. Хоть с игры, хоть в серии пенальти, но голы будут. Учитывая стиль игры сборной России, ждать результативной встречи вряд ли стоит. Команда Черчесова значительно уступает хорватам в индивидуальном мастерстве, потому лезть на рожон не станет. Скорее всего, хозяева сыграют в том же стиле, что и с Испанией, а раскрыться ее заставит только что-то непредвиденное — быстрый гол, например.

На первый взгляд, бояться этого поводов почти нет — на нынешнем мировом первенстве «шашечные» склонны открывать счет ближе к концу первого-началу второго тайма. Только в матче 1/8 финала с Данией Марио Манджукич забил уже на четвертой минуте, при том что пропустили хорваты на первой. Тревожит вот что: игра со скандинавами была единственной, в которой следующие соперники сборной России забили меньше двух мячей. На групповом этапе они отличились семь раз, три мяча влетели в сетку аргентинской сборной с хоть и не безгрешными, но вполне статусными исполнителями в защите (гол Ракитича оставим на совести вратаря «альбиселесте» Вилли Кабальеро ).

Этот матч однозначно будет трудным. Мы видели, как тяжело играющим сборным вскрывать оборону соперника, который с самого начала окапывается в собственной штрафной. Примерно так и играет Россия на домашнем мундиале — и правильно делает: команда компенсирует организованностью и желанием недостаток мастерства. Поэтому Хорватии тоже будет сложно. Так или иначе, в этом поединке кому-то точно придется преодолевать и себя, и соперника. И кто возьмется предсказать, чем эта борьба закончится?