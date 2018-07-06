Футбольная мясорубка: фавориты выбивают друг друга

6 июля на чемпионате мира по футболу стартуют четвертьфинальные матчи. Первая пара полуфиналистов будет определена в верхней части сетки, где собрались почти все фавориты мундиаля.

Уругвай — Франция (Нижний Новгород, 17.00 мск)

На месте этих команд многие болельщики планировали увидеть дуэль Лионеля Месси Криштиану Роналду , но не сложилось. Командные взаимодействия Уругвая и Франции оказались лучше индивидуального мастерства двух суперзвезд.

Уругвай, наряду с Хорватией и Бельгией, победил во всех матчах чемпионата мира в России. В группе южноамериканская команда одолела Египет (1:0), Саудовскую Аравию (1:0) и разгромила Россию (3:0), а в первом раунде плей-офф разделалась с действующими чемпионами Европы португальцами — 2:1.

Французы у себя в квартете особо не блистали, победив Австралию (2:1) и Перу (1:0), а также сыграв вничью с Данией (0:0).

Зато в поединке 1/8 финала против Аргентины «трехцветные» выдали настоящую феерию, выиграв со счетом 4:3 и забив больше, чем во всех матчах группы вместе взятых

Теперь двум командам, явно добавившим по ходу чемпионата, придется определить первого полуфиналиста.

Чуть больше шансов на победу у французов. Европейская команда обладает великолепным подбором игроков во всех линиях, а на острие атаки у «трехцветных» действует один из лучших футболистов этого мундиаля — Килиан Мбаппе, который благодаря своей феноменальной скорости чуть ли не в одиночку похоронил Аргентину в матче 1/8 финала.

Южноамериканцы могут противопоставить ему двух форвардов высочайшего класса — Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. А пара защитников из мадридского «Атлетико» — Хосе Мария Хименес и Диего Годин — постараются нейтрализовать мощную французскую атаку, где зажигает в числе прочих их одноклубник Антуан Гризманн.

История личных встреч команд начинается аж с 1924 года, когда Уругвай разгромил своего соперника со счетом 5:1.

Всего сборные провели восемь очных поединков. У южноамериканцев три победы, у французов — одна. Еще четыре матча завершились вничью.

Последний был сыгран пять лет назад. В товарищеской игре со счетом 1:0 победу одержали «небесные олимпийцы».

Противостояние Уругвая и Франции пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Бразилия — Бельгия (Казань, 21.00 мск)

Этот матч, пожалуй, самый интересный и непредсказуемый, какой только можно представить на этом мундиале.

Бразильцы на турнире действуют, что называется, с запасом. На групповом этапе пентакампеоны сыграли вничью со Швейцарией (1:1) и одолели Коста-Рику и Сербию с одинаковым счетом 2:0. В матче 1/8 финала с таким же счетом желто-зелеными были повержены мексиканцы.

Бельгийцы на групповом этапе одержали три победы из трех возможных, обыграв Панаму (3:0), Тунис (5:2) и Англию (1:0). А вот матч 1/8 финала у «красных дьяволов» получился похожим на настоящий триллер. К середине второго тайма европейская команда неожиданно проигрывала скромной Японии со счетом 0:2, но сумела взять себя в руки и переломила ход встречи. Бельгия победила с результатом 3:2, забив последний мяч на четвертой минуте добавленного времени.

Столь сложный успех вряд ли негативно скажется на коллективе. Скорее наоборот, он закалит бельгийцев. В последних матчах у них появился ярко выраженный лидер, который ведет команду за собой. Им стал нападающий « Манчестер Юнайтед » Ромелу Лукаку. Такого человека как раз и не хватало звездной дружине.

Кроме того, Бельгия — самая забивающая команда чемпионата мира. На счету «красных дьяволов» 12 голов — больше, чем у любой другой сборной турнира.

Но фаворитами, пусть и с натяжкой, все же будут бразильцы. Именно эта команда, по мнению многих экспертов, сейчас имеет наибольшие шансы на завоевание золотых медалей мундиаля.

Бразильцы обладают сбалансированным коллективом, где почти на каждой позиции играет футболист из топ-клуба. Кроме того, южноамериканская дружина хочет реабилитироваться перед своими болельщиками за позорный вылет с прошлого чемпионата мира, где пентакампеоны у себе на родине уступили Германии в полуфинале со счетом 1:7.

Бразилия и Бельгия встречались между собой шесть раз. И статистка явно не в пользу «красных дьяволов», которые проиграли пять матчей и победили лишь однажды.

Причем успеха европейцы добились в самой первой игре, которая состоялась в далеком 1963 году. Таким образом, бельгийцы не могут победить своих сегодняшних соперников уже 55 лет.

Встреча пройдет на стадионе «Казань Арена» и начнется в 21.00 по московскому времени.