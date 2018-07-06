Варди может не сыграть со шведами в 1/4 ЧМ

СМИ: игрок сборной Англии Варди пропустил тренировку и, вероятно, не сыграет со шведами

Нападающий сборной Англии по футболу Джейми Варди в пятницу утром пропустил тренировку команды из-за травмы. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Во вторник сборная Англии в матче 1/8 финала чемпионата мира, который проходил на стадионе "Спартак" в Москве, одержала победу над командой Колумбии. Основное и дополнительное время встречи закончилось со счетом 1:1, в серии пенальти англичане оказались сильнее — 4:3. Отмечается, что в концовке матча форвард получил травму паха. Также сообщается, что именно Варди должен был исполнять пятый пенальти в послематчевой серии, но из-за повреждения его заменил Эрик Дайер

Из-за повреждения он пропустил последующие тренировки и, вероятно, не сыграет в четвертьфинале с командой Швеции. Встреча пройдет 7 июля в Самаре и начнется в 17:00 мск. Победитель этого матча в полуфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии между сборными России и Хорватии, которые проведут встречу в этот же день в Сочи (21:00).