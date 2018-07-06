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Англичане не будут тренироваться на «Самара-Арене»
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Сборная Англии не будет тренироваться на «Самара-Арене» перед 1/4 финала ЧМ со шведами 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Английские футболисты не будут проводить тренировочные занятия на стадионе "Самара-Арена" в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира с командой Швеции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе английской команды.
Матч между английскими и шведскими футболистами пройдет на "Самара-Арене" 7 июля. Начало игры — 17:00 мск.
"Тренировки в Самаре не будет, только официальная пресс-конференция. Сегодня утром команда тренируется в Репине (Ленинградская область)", — говорится в заявлении.
Сборная Швеции прибыла в Самару в четверг вечером, команда проведет тренировку на "Самара-Арене", которая начнется в 11:00 мск.
Победитель матча между сборными Англии и Швеции в полуфинале чемпионата мира сыграет с победителем 1/4 финала между командами России и Хорватии.
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