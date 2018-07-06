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Инфантино рассказал о любви болельщиков к ЧМ
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Инфантино: «Болельщики ЧМ-2018 не могут не влюбиться в Россию» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Глава ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил президента РФ Владимира Путина за организацию чемпионата мира в России.
”Болельщики не могут не влюбиться в эту страну, они видят, что Россия делает для ЧМ. Все кто здесь живет футболом, все видят какая работа была проделана благодаря вам и работе России. Говорят, что полицейские улыбаются и ведут себя дружелюбно. Из этого составится новый образ России. Я чувствую себя, словно ребенок в магазине игрушек. Мы видим замечательную игру и атмосферу. Спасибо вам от ФИФА и легенд футбола, которые здесь собрались”, — сказала Инфантино на встрече с Путиным.
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