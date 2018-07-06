Инфантино рассказал о любви болельщиков к ЧМ

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Роналдо считает, что арбитры недостаточно защищают Неймар на ЧМ

Спортивный директор «Локомотива» рассказал о ходе переговоров с Тарасовым

Дзюба: «Даже разорванное два года назад сухожилие на пальце не остановит меня»