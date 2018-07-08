Президент Хорватии отпраздновала победу над Россией с игроками сборной

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в своём «фейсбуке» опубликовала видеоролик с празднованием победы над сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018.

После игры Грабар-Китарович отправилась в раздевалку сборной, где вместе с футболистами отпраздновала выход команды в полуфинал мундиаля.

Сборная Хорватии благодаря победе над Россией обеспечила себе участие в полуфинале чемпионата мира, ставшее первым за 20 лет — на мундиале в 1998 году хорваты заняли итоговое третье место.

В полуфинале чемпионата мира — 2018 сборной Хорватии предстоит встретиться с Англией. Матч состоится 11 июля в Москве, на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.