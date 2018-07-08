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Фернандес и Смолов попросили прощения у россиян
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Фернандес и Смолов извинились за нереализованные пенальти 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес и нападающий российской команды Федор Смолов принесли свои извинения болельщикам за нереализованные пенальти в матче с хорватами.
Фернандес признал, что «сделал ошибку», передает ТАСС.
«Я знаю ответственность за пропущенный пенальти, но я не могу переделать то, что уже произошло», — сказал защитник российской сборной.
«В раздевалке я попросил прощения у команды. (…) Нужно было в этой ситуации быть мужчиной, чтобы признать свой промах», — отметил Фернандес.
Он также рассказал, что после игры поддержал Федора Смолова, который также не смог забить пенальти.
«Каждый может ошибиться», — сказал защитник российской сборной.
Смолов, в свою очередь, заявил, что не снимает с себя ответственности за нереализованный 11-метровый.
Он также поблагодарил россиян за поддержку, подчеркнув, что «искренне счастлив быть частью этой команды», «было очень круто».
Напомним, вечером российская команда уступила хорватам в четвертьфинале мирового первенства по футболу. Победитель в матче определился по итогам серии пенальти.
В составе россиян точными ударами в послематчевой серии 11-метровых отметились Алан Дзагоев, Сергей Игнашевич и Далер Кузяев. Вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич отбил удар Федора Смолова, а Фернандес пробил мимо ворот.
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