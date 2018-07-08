Фернандес и Смолов попросили прощения у россиян

Фернандес и Смолов извинились за нереализованные пенальти

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес и нападающий российской команды Федор Смолов принесли свои извинения болельщикам за нереализованные пенальти в матче с хорватами.

Фернандес признал, что «сделал ошибку», передает ТАСС

«Я знаю ответственность за пропущенный пенальти, но я не могу переделать то, что уже произошло», — сказал защитник российской сборной.

«В раздевалке я попросил прощения у команды. (…) Нужно было в этой ситуации быть мужчиной, чтобы признать свой промах», — отметил Фернандес.

Он также рассказал, что после игры поддержал Федора Смолова, который также не смог забить пенальти.

«Каждый может ошибиться», — сказал защитник российской сборной.

Смолов, в свою очередь, заявил, что не снимает с себя ответственности за нереализованный 11-метровый.

Он также поблагодарил россиян за поддержку, подчеркнув, что «искренне счастлив быть частью этой команды», «было очень круто».

Напомним, вечером российская команда уступила хорватам в четвертьфинале мирового первенства по футболу. Победитель в матче определился по итогам серии пенальти.