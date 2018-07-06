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Черчесов рассказал, что важно для сборной России
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Черчесов: для сборной важна поддержка Путина, это дополнительная мотивация 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о поддержке со стороны президента страны Владимира Путина, а также о критике со стороны общественности.
«Чтобы не отвлекаться, я не обращаю внимание на какие-то вещи. В каждой критичной статье, если держать ухо востро, можно найти полезное. Когда тебя хвалят — это очень плохо. Единственное, критика должна быть конструктивной, а не оскорбительной. А что касается Владимира Владимировича, он мне несколько раз звонил. Нам важна поддержка президента, ребята о ней знают, и это дополнительная мотивация», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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