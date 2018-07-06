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ФИФА вынесла предупреждение Субашичу
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ФИФА вынесла предупреждение хорватскому вратарю Субашичу за майку с изображением друга 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение вратарю сборной Хорватии Даниелу Субашичу за нарушение правил использования экипировки на чемпионате мира. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.
Сообщается, что Субашич после победной серии пенальти в матче против датчан надел на поле майку с изображением своего погибшего друга — футболиста Хрвойе Кустича. Кустич погиб десять лет назад от черепно-мозговой травмы, полученной в матче чемпионата Хорватии.
Сборная Хорватии обыграла датчан в 1/8 финала чемпионата мира в серии послематчевых пенальти 3:2 (основное и дополнительное время — 1:1). В четвертьфинале хорваты встретятся со сборной России. Матч пройдет 7 июля в 21:00 на стадионе "Фишт" в Сочи.
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