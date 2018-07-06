Сборная России сыграет в красных футболках в 1/4 ЧМ

Сборная России сыграет в красных футболках в матче ЧМ-2018 с командой Хорватии

Футболисты сборной России сыграют в красных футболках в матче четвертьфинала чемпионата мира с командой Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Также отмечается, что вратарь сборной России сыграет с хорватами в зеленой форме. Встреча пройдет 7 июля в Сочи и начнется в 21:00 мск.

Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в предыдущем раунде команду Испании (1:1, 4:3 — пен.). Хорваты во второй раз в истории и впервые с 1998 года прошли в четвертьфинал, обыграв команду Дании (1:1, 3:2 — пен.).