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Сборная России сыграет в красных футболках в 1/4 ЧМ
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Сборная России сыграет в красных футболках в матче ЧМ-2018 с командой Хорватии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Футболисты сборной России сыграют в красных футболках в матче четвертьфинала чемпионата мира с командой Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.
Также отмечается, что вратарь сборной России сыграет с хорватами в зеленой форме. Встреча пройдет 7 июля в Сочи и начнется в 21:00 мск.
Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в предыдущем раунде команду Испании (1:1, 4:3 — пен.). Хорваты во второй раз в истории и впервые с 1998 года прошли в четвертьфинал, обыграв команду Дании (1:1, 3:2 — пен.).
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