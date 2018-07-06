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Голкипера сборной Франции атаковала стрекоза
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Голкипера сборной Франции атаковала стрекоза 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @_crimsonwine_
Голкипера сборной Франции Уго Льориса атаковала стрекоза во время матча со сборной Уругвая на стадионе в Нижнем Новгороде.
Стрекоза залетела к вратарю в рот, а видеокамеры успели запечатлеть этот момент.
Пользователи Сети не остались равнодушны к забавному инциденту, назвав его самым интересным моментом первого тайма.
Кроме того, в интернете вспомнили, что насекомые уже не раз нападали на футбольных звезд во время европейских и мировых первенств.
Так, на чемпионате мира 2014 года в Бразилии на рукав нападающего сборной Колумбии Хамеса Родригеса приземлился огромный кузнечик, а на Евро-2016 на ресницы португальца Криштиану Роналду сел мотылек.
Матч Франция-Уругвай завершилась победой французов со счетом 2:0. Сборная Франции стала первым полуфиналистом турнира.
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